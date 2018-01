WhatsApp: arrivano le note video e nuove regole per i gruppi

Arriva il nuovo anno e, di conseguenza, anche WhatsApp si aggiorna. L'applicazione di messaggistica istantanea più usata al mondo ha deciso di preparare alcune importanti novità.

Innanzitutto ci saranno nuove regole per quanto riguarda i gruppi: il fondatore di un gruppo potrà nominare i nuovi amministratori e inserire i membri, e non potrà essere estromesso dagli altri amministratori. Potrà inoltre escludere uno o più membri dalla chat per un periodo di tempo limitato.

Altra novità riguarda l'introduzione delle note video. Oltre all’audio del messaggio, si potranno registrare, dunque, anche brevi video, con lo scopo di aumentare l’interazione tra le persone. La funzione dovrebbe essere essere disponibile per tutti a partire dalla primavera del 2018.