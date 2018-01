Ragusa: aveva violentato una donna, preso rumeno latitante in Inghilterra

Ragusa - Catturato in Inghilterra, in una cittadina nei sobborghi di Londra, su indicazioni fornite dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, Maftei Paul Emilian, 35enne pregiudicato di origine rumena che, nel mese di ottobre 2015, era stato arrestato dagli stessi Carabinieri, nel corso dell’operazione di polizia giudiziaria denominata “Drughi”, che aveva consentito di far luce su di un gravissimo episodio di criminalità verificatosi nel mese di marzo 2015 quando, in un casolare situato nelle campagne di Marina di Ragusa, dei soggetti rumeni, agendo con lo stile della banda dei del film “Arancia Meccanica”, compì una rapina ai danni di una coppia di loro connazionali, residenti in un casolare di campagna.

Nel corso della rapina, inoltre, venne anche compiuta una violenza sessuale nei confronti della donna residente nell’abitazione presa di mira che, dopo essere stata immobilizzata sul letto, veniva palpeggiata a turno da tutti i malviventi in varie parti del corpo.

Le indagini svolte dai Carabinieri avevano però consentito d’individuare e arrestare tutti i componenti di tale gruppo criminale, 3 dei quali, tra cui Maftei,venivano arrestati nel successivo mese di ottobre, mentre un altro soggetto, sempre di nazionalità rumena, Calin Vasile di anni 38, considerato il capo della banda, veniva arrestato nel mese di febbraio 2016.

Dopo circa un anno di custodia cautelare in carcere, Maftei veniva ammesso al beneficio degli arresti domiciliari ma, dopo pochi giorni, si allontanava dalla sua abitazione rendendosi latitante.

Maftei è stato trasportato in Italia e consegnato alla Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Roma Fiumicino, da dove veniva portato in carcere, in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso a suo carico.