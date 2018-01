Caltanissetta, assemblea dei Testimoni di Geova

Caltanissetta - Nela società odierna sempre meno persone si assoggettano di buon grado alle leggi. Ubbidire e osservare delle norme è sempre più una decisione lasciata alla libera scelta dell’individuo. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti.

Esiste tuttavia una legge che, se osservata, rende la vita dell’individuo, della famiglia e della società superiore e degna di essere vissuta.

E’ la ‘legge del Cristo’ riportata nelle Sacre Scritture. Questa legge è alla portata di tutti gli esseri umani a prescindere da condizione sociale, morale, economica o etnica.

L’assemblea che i testimoni di Geova terranno sabato 13 e domenica 14 gennaio a Caltanissetta, nei locali di Contrada Canicassè, aiuterà i presenti provenienti da diverse località delle province di Caltanissetta, Catania, e Ragusa, a riflettere sui modi in cui ciò è possibile e sui benefici che ne derivano.

Sarà data risposta alle seguenti domande:

- Come possiamo adempiere la legge del Cristo quando gli altri non ci vedono?

- In che modo mariti, mogli e genitori possono adempiere la legge del Cristo in famiglia?

- Come si può adempiere la legge del Cristo a scuola?

In programma avrà inizio alle ore 9,40 e terminerà alle ore 15,55.

Entrambi i giorni alle ore 11:35 si potrà assistere al discorso del battesimo rivolto ai nuovi che hanno dedicato la loro vita a Dio. Seguirà il loro battesimo per immersione.

Tutti coloro che lo desiderano sono invitati. L’ingresso è libero e non si fanno collette, perché tutte le attività dei testimoni di Geova sono sostenute da contribuzioni volontarie.