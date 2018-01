Ragusa, completati i lavori nell'ex masseria di Bruscè. Ora è una scuola

Ragusa - Lunedì 15 gennaio, alle ore 12, verrà inaugurata la nuova scuola materna di Contrada Bruscè. Sono stati infatti completati il 4 dicembre scorso i lavori relativi al recupero funzionale dell'antica masseria di proprietà comunale di Contrada Bruscè da adibire a sede di scuola materna.

L'Amministrazione comunale che ha programmato questa opera pubblica dell'importo di €1.5000.000,00 (finanziamento CIPE e cofinanziamento del Comune nella misura del 20%), ha affidato la redazione del progetto ai tecnici dell'Ente ing. Giuseppe Corallo e geometri Giovanni Guardiano e Gino Iacono, nominati anche direttori dei lavori. Rup dell'intervento è stato invece l'ing. Michele Scarpulla.

L'intervento di recupero funzionale dell'antica masseria è stato eseguito dall'impresa ARD Costruzioni s.rl. di Siracusa che sé è aggiudicata l'appalto con il ribasso del 12, 9413%. La nuova scuola materna, i cui lavori sono iniziati il 17 novembre del 2017, sorge in un'area di oltre 1500 mq, di cui 780 mq costituiscono la superficie coperta che accoglie tre aule ciascuna delle quali potrà ospitare 75 bambini, due laboratori, una sala mensa di 115 mq, ed una sala destinata ad assistenti ed all'equipe socio psicopedagogica.

“Possiamo ritenerci estremamente soddisfatti -. dichiarano il sindaco Federico Piccitto e l'assessore alla pubblica istruzione e servizi sociali Gianluca Leggio - per essere riusciti a dotare la città di una nuova scuola materna. L'eccellente progetto di recupero funzionale che è stato redatto da un gruppo di progettazione formato da tecnici dell'Ente, ci consentirà di garantire un servizio importante alle numerose famiglie residenti in un'ampia zona in cui in questi ultimi decenni si è registrata una forte espansione urbanistica”.