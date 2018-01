Carnevale di Palazzolo Acreide, come partecipare

Palazzolo Acreide - Si ritorna alla tradizione delle sfilate dei gruppi in maschera per il Carnevale 2018 a Palazzolo Acreide. La giunta comunale ha dato il via libera al regolamento per partecipare al concorso a premi per i gruppi in maschera e per i carri in miniatura. La manifestazione si svolgerà giovedì 8 febbraio, sabato 10, domenica 11 e martedì 13. Le sfilate saranno la domenica e il martedì.

Le domande per partecipare al concorso per i gruppi in maschera e per i carri in miniatura “Francesco Caldarella” vanno presentate entro le 12 del 22 gennaio all’ufficio Protocollo del Comune: il plico deve essere indirizzato al Primo settore Amministrativo-Servizio Turismo del Comune. I gruppi dovranno essere composti da almeno venti persone. Le sfilate partiranno domenica da via Nazionale e martedì da via Vincenzo Messina. Come ogni anno sarà poi la commissione giudicatrice a valutare i gruppi.

Stabiliti anche i premi per i gruppi in maschera. A quelli con carrello il primo premio sarà di 2.500 euro, il secondo di 2 mila, il terzo di 1.500; per i gruppi senza carrello: primo premio di 1.500 euro, secondo di mille, terzo di 500 euro. I carri in miniatura vanno portati e montati nei locali comunali dell’ex biblioteca entro il 7 febbraio. I premi che la commissione giudicatrice assegnerà saranno per il primo classificato di 200 euro, per il secondo 150, per il terzo 100 euro.

A sfilare insieme ai gruppi in maschera sarà anche un carro di Re Carnevale; infatti la giunta ha adottato un atto di indirizzo per la realizzazione di questo carro.

“Quest’anno non ci sarà il concorso a premi per la categoria “Carri allegorici” – hanno sottolineato il sindaco Carlo Scibetta e l’assessore al Turismo Luca Russo - a causa delle difficoltà economiche in cui versa l’Ente, dovute ai tagli effettuati dalla Regione ai Comuni. Ma si è scelto di non rinunciare all’organizzazione della manifestazione che per il 2018 punterà a valorizzare i gruppi in maschera proprio come avveniva un tempo e ad arricchire la manifestazione con il tradizionale carro allegorico dedicato al Re Carnevale”. Prevista per la realizzazione di questo carro, che va fatto in carta pesta e da maestranze locali, una spesa di 4.500 euro. Sul sito istituzionale del Comune www.comune.palazzoloacreide.gov.it si possono leggere i regolamenti per i concorsi.