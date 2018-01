Scicli, si presenta il libro Archimede, una vita geniale

Scicli - Si terrà venerdì 19 gennaio, con inizio alle ore 17.30, pressi i locali del Museo in Via Francesco Mormina Penna 65 a Scicli, la presentazione del libro Archimede, una vita geniale di Giuseppina Norcia, primo appuntamento degli incontri culturali organizzati dal Museo del Costume e dall’associazione culturale “L’Isola”.

Alla presentazione, oltre all’autrice, interverrà anche Fausta Di Falco, responsabile di VerbaVolant, la casa editrice di Siracusa che, oltre a pubblicare opere di narrativa, negli ultimi anni ha rivolto l’attenzione ai libri illustrati per ragazzi.

Il libro, grazie anche alla matita di Giulia Gregut, racconta la storia di Giacomo, un bambino curioso e intelligente che, in un giorno di fine estate, fa un incontro alquanto insolito con un personaggio importante, niente meno che Archimede!

L’incontro fantastico diventa così l’occasione per conoscere l’opera del geniale inventore ma anche per iniziare un viaggio che, in un colpo, immerge Giacomo, e i suoi lettori, nell’immaginario e nella storia dell’antica città di Siracusa.

Giuseppina Norcia è scrittrice, grecista e divulgatrice culturale. Ha collaborato con numerose università italiane e straniere e insegna drammaturgia presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa. Tra i titoli pubblicati: Siracusa, dizionario sentimentale di una città (VandA, ePublishing), L’isola dei miti e I doni degli dei, entrambi VerbaVolant edizioni.