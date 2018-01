Sapore di mare. A Palermo ne vogliono fare un musical

Palermo - La spensieratezza degli anni '60 e dell'estate, la vespa, la giovinezza. Vi ricordate il celebre film "Sapore di mare"? Ebbene, ne sarà fatto un musical. Era il 1983 quando uscì nelle sale cinematografiche uno dei film più fortunati di Carlo Vanzina rimasti, nel bene e nel male, nella cultura italiana. Da subito divenne un cult e proprio per questo a Palermo si è deciso di farne un musical: "Permette questo ballo?", ispirato al film, scritto, diretto e interpretato dall’attore e cabarettista Enio Drovandi, che faceva parte del cast del film insieme agli altri attori tra cui Jerry Calà, Marina Suma, Christian De Sica e Virna Lisi.

Il musical è prodotto dall’associazione "Il nostro quartiere" di Salvo Alicata e la Pubbljmage di Giusy Randazzo, i casting sono programmati dalle 18 alle 20 di domenica 14 gennaio nella sede della Pubbljmage, in via Mario Rapisardi 15 a Palermo.

La selezione è rivolta algi artisti di tutte le età, con o senza esperienza. Per informazioni è necessario inviare un messaggio whatsapp al numero 340.9862892 oppure inviare una e-mail a s.alicata@live.it. Sarà cura dell’organizzazione ricontattare i candidati selezionati.

Sapore di sale è un film superficiale e vacuo, azzecca però una colonna sonora tutta nostalgica. Fa parte di quella fortunata serie "Ridi e getta", tanto cara ai Vanzina e ha inaugurato il filone vacanziero che ha poi fatto la fortuna dei Vanzina Brothers. Una curiosità: Virna Lisi, vinse per questo film il premio Nastro D'Argento come attrice non protagonista.