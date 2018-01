Crollo all'interno del Duomo di San Giorgio a Modica. FOTO

Modica - Crollo all'interno della chiesa di San Giorgio a Modica. Si è verificato in queste ore un crollo edilizio all'interno del Duomo: alcuni calcinacci si sono staccati da una delle navate della chiesa ritenuta da molti una delle più importanti della Provincia.

Ingenti i danni causati: in particolare, uno degli affreschi sarebbe stato irrimediabilmente danneggiato perchè la rete di protezione non è riuscita a contenere i detriti I calcinacci sono rovinati a terra. C'è grande costernazione e grande preoccupazione per ciò che è successo.

Le pietre e i calcinacci sono caduti dalla sommità della chiesa, in particolare dalla navata destra antistante la cappella dove è custodito il simulacro di San Giorgio. Il cedimento è avvenuto intorno alle 13, mentre in chiesa vi erano alcuni turisti che, però, non hanno subito nessun danno.

Notizia in aggiornamento