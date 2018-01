Droga, quattro arresti a Scicli

Scicli - Operazione VERDURA E DEVOZIONE: arresti dei Carabinieri Dalle prime luci dell'alba i Carabinieri di Scicli e della Compagnia di Modica stanno eseguendo un'operazione di Polizia Giudiziaria. È in corso l'esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare su soggetti dediti a vario titolo allo spaccio di stupefacenti. L'attività d'indagine ha permesso di disarticolare un sodalizio attivo nel fiorente mercato della cocaina nella città sede del set della nota fiction Il Commissario Montalbano.

I particolari dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa alle ore 11.00 presso la Compagnia Carabinieri di Modica in via Resistenza Partigiana alla presenza del Pubblico Ministero della Procura di Ragusa.