CasaPound affigge i 6x3 anti immigrati a Noto

Noto - “Immigrazione: obiettivo rimpatrio. Chi non ha titolo per stare in Italia deve tornare immediatamente da dove è venuto“. Queste le frasi riportate nel manifesto 6×3 piazzato all’ingresso della città, lato sud. Chi arriva dall’autostrada e “sale” dal passaggio a livello di contrada Passo Abate se lo trova davanti in maniera esplicita.

E’ il manifesto della campagna di Casapound Italia e, a quanto pare, non sarebbe nemmeno l’unico piazzato in giro per la provincia di Siracusa. Oltre alla scritta, sul manifesto appare un barcone con alcune persone all’interno con la prua che sembra seguire la direzione della freccia, rossa, disegnata sul mare e che sfiora l’orizzonte.