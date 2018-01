Modica, Anna Maria Aiello nuovo assessore al bilancio

Modica - Anna Maria Aiello è il nuovo Assessore al Bilancio e ai Tributi del Comune di Modica. Oggi, alla presenza del Sindaco, del Segretario Generale e degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, ha giurato accettando l’incarico che le è stato proposto dal Primo Cittadino. La Dottoressa Aiello subentra all’uscente Enzo Giannone, che aveva rassegnato le proprie dimissioni per motivi strettamente personali.

Anna Maria Aiello, già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Modica, per il triennio 2010-2013 e riconfermata per il triennio 2013-2016. La Dottoressa Aiello è iscritta all’Ordine dei Commercialisti di Ragusa, esercita l’attività professionale dal 1978 ed ha ricoperto l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Camera di Commercio di Ragusa, componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia Regionale di Ragusa. Nell’ultimo anno è stata nominata esperta del Sindaco per le attività inerenti l’espletamento del mandato in materia finanziaria.

“Voglio ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione per la stima e la fiducia che mi hanno accordato nel conferirmi questo delicato incarico che riguarderà l’ultimo semestre di mandato, caratterizzato da importanti traguardi e da obiettivi di rilevante interesse per l’Ente. Nell’accettare questo incarico è mio personale impegno sostenere l’Amministrazione, conscia e consapevole della delicatezza del ruolo che andrò a rivestire”.

“Siamo molto contenti della scelta fatta perché entra ufficialmente nella nostra squadra amministrativa una stimata professionista con un lungo curriculum alle spalle che nella sua carriera può vantare numerosi ruoli di prestigio ricoperti in posizioni chiave del settore finanziario. Abbiamo apprezzato molto il lavoro svolto da esperto nell’ultimo anno, questa nomina è la naturale prosecuzione del suo incarico.

Siamo convinti che scelta migliore non potevamo fare vista anche la profonda conoscenza che il nuovo Assessore ha di tutto il bilancio comunale e della macchina finanziaria dell’Ente. La Dott.ssa Aiello ha collaborato anche con l’Assessore uscente, Enzo Giannone, che già subito dopo averci comunicato la sua indisponibilità a continuare l’incarico aveva caldeggiato il nome di Anna Maria Aiello come suo successore. A nome mio, di tutta la Giunta e della Maggioranza Consiliare, voglio ringraziare per l’ottimo lavoro svolto e l’impegno profuso Enzo Giannone che in questi anni ha condiviso con noi questa esperienza amministrativa”.