Licata, bimbo di 3 anni si allontana col cane e percorre 5 km a piedi

Licata - Una banale distrazione di qualche secondo e il figlio di tre anni si allontana da casa con il cane di famiglia, percorrendo 5 km. E' successo a Licata. Una donna ha "perso di vista" per una manciata di secondi il proprio figlio e, presa dal panico, ha dato subito l'allarme.

Dopo due ore, le forze dell'ordine hanno trovato il piccolo, sano e salvo, a quasi cinque chilometri di distanza, in località "Poggio di Guardia" e Falconara, al confine con il comune di Butera. L'episodio si è verificato ieri, poco dopo l'ora di pranzo. Una pattuglia ha notato il piccoletto in compagnia del cane mentre camminavano senza una meta. Il bambino non aveva nessun problema fisico e non c'è stato bisogno dell'intervento dei sanitari.