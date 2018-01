Modica, incidente in contrada Musebbi: autista sbanda e cappotta

Modica - Incidente autonomo ieri pomeriggio in contrada Musebbi Calincantone, alla periferia di Modica. Un automobilista di Rosolini, G.T., 48 anni, dopo avere effettuato una curva, per cause da stabilire, ha perso il controllo della sua autovettura Citroen finendo dall'altra parte della carreggiata, scavalcando un muretto e capotando nel terreno circostante.

Alla base dell'incidente potrebbe esserci una banale distrazione. Sono stati alcuni automobilisti in transito a lanciare l'allarme e a prestare i primi soccorsi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e l'ambulanza del 118.

Il rosolinese è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove i medici gli hanno riscontrato, per fortuna, solo un lieve trauma cranico. Il veicolo ha subito seri danni. La polizia locale sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, che resta ancora tutta da chiarire.