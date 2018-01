Ragusa: furti in alberghi e studi di professionisti, cinque denunce

Ragusa - I carabinieri di Ragusa hanno recuperato refurtiva consistente principalmente in tablet e pc. E' stato anche denunciato un ragusano di 25 anni e un albanese di 19 anni per ricettazione in concorso. I due, infatti, durante la perquisizione nelle rispettive abitazioni, sono stati trovati in possesso di diversi pc portatili che si è accertato essere il bottino degli ultimi furti compiuti in danno di alcuni studi commerciali, studi legali e palestre, constatando anche che la coppia di “operatori informatici” aveva pure tentato di resettare i sistemi operativi di pc e tablet per prepararsi a rimettere la merce rubata sul mercato.

I militari dell’Arma, quindi, hanno denunciato i due giovanissimi per ricettazione mentre la refurtiva, formata da tablet, p.c. e una tv da 49 pollici, per un valore che supera i 2000 euro, è stata tutta restituita ai legittimi proprietari.

Altri tre ragusani sono stati denunciati in stato di libertà (una donna di 38 anni, un uomo di 38 anni ed un altro uomo di 35 anni) per ricettazione in concorso, perchè sono stati sorpresi con il bottino dell’ultimo colpo messo a segno in un albergo del centro, mentre si stavano già preparando a colpirne altri.

I tre sono accusati di furto e ricettazione e durante la perquisizione nelle rispettive abitazioni sono state recuperati diverse televisioni, schermi lcd per computers, server, quadri, profumi, per un totale di oltre € 4000 euro di valore.