La dieta mediterranea è per definizione la dieta più completa e sana che si possa adottare. Universalmente riconosciuta come la dieta che “allunga la vita” è anche un regime alimentare capace di far perdere peso in modo sano e regolare.

I suoi benefici sono dovuti al fatto che in questa particolare dieta si predilige il consumo di verdure e frutta in grosse quantità, che insieme a pasta e pane sono gli ingredienti principali della dieta mediterranea. Un altro importantissimo alimento è usato per i condimenti e si usa prevalentemente grasso di origine vegetale come l’olio extravergine d’oliva: il migliore alleato della longevità, da molti considerato il vero “plus” del benessere, tanto da meritarsi l’appellativo di “oro verde”.

Sono molti, ormai, gli studi che hanno appurato l’effettiva utilità in termini salutistici di questo particolare regime alimentare. Grazie ad esso è possibile prevenire malattie cardiovascolari legate al consumo eccessivo di grassi animali e molte tipologie di tumori legati all’apparato digerente. Non solo, chi segue questa dieta trova giovamento anche nel trattamento della cellulite ed in particolare chi ha problemi di colesterolo.

La sua efficacia contro il colesterolo è dovuta al ridottissimo consumo di grassi di origine animale e, al contrario, all’assunzione di omega3 presente nel pesce, largamente consumato.

Questa dieta risulta essere molto efficace anche nel dimagrimento, infatti sempre più persone si affidano alla dieta mediterranea per perdere peso e moltissimi non ne risento nemmeno, questo grazie al fatto che, essendo prevista l’assunzione di pasta e cereali, si avverte molto meno il senso di fame a favore di un normale senso di sazietà. Tutto questo aiuta molte persone anche a dimagrire 15 kg in un arco temporale relativamente breve senza soffrire minimamente la “fame da dieta”.

Quella mediterranea è una dieta che, tenendo presente gli ingredienti principali e quelli da consumare solo poche volte al mese, può tranquillamente essere una dieta personalizzata. È facile intuire che è possibile personalizzarla in base alle esigenze, infatti malgrado la maggior parte delle persone la adotti per dimagrire, c’è anche chi sceglie di seguirla per ingrassare. Anche in questo caso i risultati sono pienamente soddisfacenti.

Menù settimanale dieta Mediterranea

LUNEDI’

Colazione: una tazza di tè verde, un caffé, 100g di yogurt bianco

Spuntino: una mela

Pranzo: riso integrale con carciofini, un’orata ai ferri, insalata mista condita con olio extra-vergine d’oliva, aceto e sale

Merenda: una spremuta d’arancia

Cena: 2 uova sode, 40g di pane integrale, un frutto a scelta.

MARTEDI’

Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato, 50 grammi di fette biscottate, 30 grammi di marmellata alla frutta

Spuntino a metà mattinata: una spremuta di agrumi

Pranzo: 70 grammi di fusilli integrali con salsa di pomodoro e basilico, 150 grammi di fesa di tacchino ai ferri, spinaci lessi con succo di limone.

Merenda: 125 grammi di yogurt magro bianco

Cena: 2 patate lesse, 100 g di salsiccia ai ferri, 200 g di insalata di pomodori condita con 1 cucchiaio di olio extra-vergine d’oliva e un pizzico di sale.

MERCOLEDI’

Colazione: una tazza di caffè, 120 grammi di yogurt magro bianco, 20 grammi di muesli

Spuntino a metà mattinata: una pera

Pranzo: insalata di farro, una mozzarella e carote

Merenda: un frutto a scelta

Cena: 200 grammi di sogliola , 200 grammi di cavolfiore a vapore

GIOVEDI’

Colazione: una tazza di latte (parzialmente scremato), un caffè, 100 grammi di yogurt magro

Spuntino a metà mattinata: un’arancia

Pranzo: 90 g di spaghetti con pomodorini, finocchi lessi, mozzarella.

Merenda: 125 grammi di yogurt magro bianco

Cena: 150 grammi di petto di pollo, radicchio, 2 fette di pane integrale.

VENERDI’

Colazione: una tazza di latte (parzialmente scremato), 20 grammi di muesli, un caffè

Spuntino a metà mattinata: 125 grammi di yogurt magro

Pranzo: risotto con zucchine, un frutto a scelta

Merenda: una spremuta di arancia

Cena: 200 grammi di merluzzo, insalata di lattuga e pomodori condita con un olio extra-vergine d’oliva e sale, 2 fette di pane integrale

SABATO

Colazione: una tazza di latte (parzialmente scremato), 20 grammi di muesli, un caffè

Spuntino a metà mattinata: una pera

Pranzo: 70 grammi di orzo con verdure, 100 grammi di certosino, insalata mista condita con olio extra-vergine d’oliva, aceto e sale

Merenda: 125 grammi di yogurt magro bianco

Cena: 60 grammi di fagioli lessi, 200 grammi di bietole a vapore, 2 fette di pane integrale

DOMENICA

Colazione: una tazza di tè, 50 grammi di fette biscottate, 30 grammi di marmellata alla frutta

Spuntino a metà mattinata: una mela

Pranzo: 70 grammi di spaghetti integrali con salsa di pomodoro e basilico, 150 grammi di sgombro al cartoccio, fagiolini lessi.

Merenda: 125 grammi di yogurt magro bianco

Cena: Insalata mista con soia, pomodoro a fettine, 2 carote

Per lasciare intendere la flessibilità di questo regime alimentare basti pensare che, spesso, chi adotta la dieta mediterranea può essere soggetto a qualche problematica di intolleranza come ad esempio l’intolleranza al glutine o a scelte alimentari (o etiche) come il vegetarianesimo.

La dieta mediterranea ben si adatta anche a questo tipo di casistiche, infatti, può essere seguita anche senza l’introduzione di latticini, carne, pesce, pasta verdure e uova. L’importante è bilanciare correttamente gli alimenti da assumere e praticare tanta attività fisica, in base al caso specifico.