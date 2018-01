Francesco Cafiso, esce il nuovo album con la sua etichetta indipendente

Vittoria - Esce venerdì 19 gennaio “We play for tips”, il nuovo album di Francesco Cafiso, il primo lavoro prodotto dallo stesso sassofonista siciliano che inaugura così la sua etichetta indipendente E FLAT (distribuzione Egea Music). Dieci brani originali registrati con la più recente delle formazioni da lui capitanate, il Francesco Cafiso Nonet, in cui l’ambasciatore del jazz italiano nel mondo si racconta descrivendo in musica stati d’animo, aneddoti ed esperienze di vita, tra cui il viaggio a New Orleans che ha ispirato il titolo del disco.

«”We play for tips” (Suoniamo per le mance) era la scritta che a New Orleans molti musicisti di strada portavano sui propri cappelli – racconta Francesco Cafiso – Questa immagine è uno dei ricordi indelebili del mio viaggio nella patria del jazz, luogo unico e affascinante dove, appena adolescente, ho trascorso un mese suonando nei vari club, ma anche in giro per la città con le marching band o sui balconi. È proprio da questa esperienza che ho tratto ispirazione per molta della mia musica e in particolare per questo nuovo progetto, in cui non a caso ho voluto dedicare due brani ad altrettanti straordinari musicisti nati a New Orleans, Wynton Marsalis e Louis Armstrong.»

Tutti i brani di “We play for tips”, tra cui cinque inediti, sono stati scritti da Francesco Cafiso e da lui arrangiati insieme al pianista e compositore Mauro Schiavone con l’obiettivo di ottenere un sound intenso e potente, simile a quello di una vera e propria big band, e al contempo far emergere le singole personalità dei nove musicisti in tutta la loro unicità.

Il Francesco Cafiso Nonet è formato da: Francesco Cafiso – sax alto, flauto; Marco Ferri – sax tenore, clarinetto; Sebastiano Ragusa – sax baritono, clarinetto basso; Francesco Lento – tromba, flicorno; Alessandro Presti – tromba, flicorno; Humberto Amésquita – trombone; Mauro Schiavone – pianoforte; Pietro Ciancaglini – contrabbasso; Adam Pache – batteria.

“We play for tips” è stato registrato lo scorso giugno a Vittoria nei giorni della decima edizione del Vittoria Jazz Festival, kermesse di cui Cafiso è direttore artistico e che si svolge ogni estate nella sua cittadina natale in Sicilia. Questa la tracklist dell’album: “Blo-Wyn’”, “20 cents per note”, “Intentional mood”, “Al-Fred”, “16 minutes of happiness”, “Boobee’s attitude”, “Pops’ character”, “Recreating”, “Business of the 30s”, “See you next time” (bonus track, unico brano registrato nel 2016 durante la nona edizione del Vittoria Jazz Festival).