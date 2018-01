Scicli, sbloccato finanziamento di 300 mila euro di via Mormina Penna

Scicli - Sbloccato il finanziamento pari a 300mila euro per via Francesco Mormino Penna, nel cuore di Scicli. L’iter complesso, avviato grazie al proficuo interessamento della senatrice Venera Padua che aveva fatto sì che le somme potessero essere previste nella legge del 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, è arrivato finalmente alla sua conclusione e quindi i lavori potranno prendere il via.

Questa mattina, la senatrice Padua ha effettuato un sopralluogo alla presenza del soprintendente di Ragusa, Calogero Rizzuto, dell’assessore delegato Viviana Pitrolo, dell’on. Orazio Ragusa e di altri rappresentanti interessati al progetto, perché grazie alla convergenza operativa di tutti i soggetti è stato possibile arrivare al dunque. “Grazie all’impegno che ho profuso personalmente per attivare queste risorse ministeriali – spiega la senatrice Padua – sarà possibile dare attuazione a un progetto che prevede diversi importanti interventi di riqualificazione del sito inserito a pieno titolo tra i monumenti Unesco.

Risorse importanti per rendere Scicli sempre più centro Unesco a misura di turista. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, con senso di responsabilità, per rendere possibile l'operatività di questi fondi. Grazie in particolare alla Soprintendenza ai Beni culturali di Ragusa. Non è stato semplice. Ma ora siamo al momento cruciale e direi che l’avvio degli interventi sancirà l’attivazione di un percorso che si rendeva ormai necessario”.