Ariete sfonda vetrata concessionaria a Ragusa, video virale

Ragusa - E' il misterioso video diventato virale nelle ultime ore fra gli utenti Facebook iblei. Mostra la ripresa di alcune telecamere di videosorveglianza interna ed esterna di una concessionaria d'auto ragusana che avrebbe ricevuto una visita inaspettata. Non si tratta di ladri o vandali, ma, da quel poco che si riesce a intravedere nel video in bianco e nero, di un ariete. Non si conosce con esattezza l'origine del video, nè si comprende come un animale così insolito nel ragusano potrebbe aver fatto la propria apparizione in questi luoghi. Ragusanews sta cercando conferma nelle fonti per verificare l'attendibilità del filmato che impazza sul web.

09 video from Ragusanews on Vimeo.