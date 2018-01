Fiera Emaia in liquidazione, licenziati dipendenti

Vittoria - Il Comune di Vittoria ha posto in liquidazione l'azienda speciale Emaia, che per quarant'anni ha gestito la fiera agroalimentare omonima, schiacciata da tre milioni di debiti. Licenziati i 7 dipendenti nonostante le proteste dei sindacati. Il sindaco, Giovanni Moscato, spiega al Giornale di Sicilia: ''L'azienda Fiera Emaia non ha più servizi, quindi non può avere dipendenti che costano 280 mila euro l'anno. Purtroppo, un decreto ministeriale del 23 dicembre scorso non permette la mobilità dei dipendenti da una società all'altra. Sono possibili solo assunzioni a tempo determinato e mediante concorso pubblico'.