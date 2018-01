Fiorello torna in radio, col Rosario della Sera

Roma - Dopo la finestra mattutina dedicata a ’Il Socialista’, il programma social-fonico realizzato su Facebook, Fiorello torna in onda su Radio Deejay con un nuovo programma intitolato ‘Il rosario della sera’. L’annuncio è arrivato via tweet, con un cinguettio in cui lo showman ha rivelato solo la data di partenza, il 29 gennaio, e il nome della trasmissione.

Secondo indiscrezioni, riportate dall’agenzia Ansa, Fiorello sarà in onda dalle 19 alle 20. Nel cast anche l’imitatrice Gabriella Germani con le sue tante voci: da Laura Boldrini a Virginia Raggi e Anna Finocchiaro, da Barbara D’Urso a Maria De Filippi. Nelle prime puntate tra gli ospiti ci saranno, i Maneskin, band rivelazione di X Factor, e Giorgia.