Ninfa: il gioielliere Marco Gurrieri espone una sua creazione a Milano

Milano - Fin dagli anni '50 la natura è stata fonte di ispirazioni per stilisti, designer e gioiellieri. Torna HOMI, la mostra milanese che quest'anno aprirà in prewiew dal 26 al 29 gennaio presso Fiera Milano Spa con la mostra "Naturalia": 200 giorielli di altrettanti maestri orefici saranno esposti e avranno come ispirazione il mondo faunistico e vegetale.

Anche quest'anno, il gioielliere chiaramontano Marco Gurrieri parteciperà esponendo una sua creazione, un collier realizzato rigorosamente a mano: "Ninfa". "Questa è la mia terza partezipazione ad una mostra a Milano", spiega Gurrieri, e agigunge: "Ringrazio la gentilissima Alba Cappellieri e tutti i suoi collaboratori. Milano in questi ultimi anni è sempre presente nelle mie esperienze lavorative.

La creazione che sarà esposta alla mostra “Naturalia“ è un collier relizzato a mano che fa parte di una collezione fatta qualche anno fa, ma che ancora oggi si rivela, viste le tendenze e gli stili, una collezione ancora attuale ed intramontabile con un richiamo allo stile liberty. Mi sono ispirato alla natura: i colori della terra si mescolano con la preziosità della gemme (foglie di giada naturale – perle di acqua dolce- zirconi taglio brillante) e la discrezione dell’argento placcato oro, una minuziosa lavorazione a fili che accarezzano il decolletè della donna come rami. La mostra avrà una preview in Fiera dal 26 al 29 Gennaio e proseguirà ad Aprile a Palazzo Reale nel cuore di Milano".