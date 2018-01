Vendesi Range Rover, come nuova, proprietario referenziato

Montecatini - Astenersi perditempo. Chiamare solo se veramente interessati.

Curiosando sui siti che in internet sono specializzati nella vendita di auto da collezione si scoprono spesso insolite occasioni che fanno venire alla luce momenti di 'vita automobilistica' di vip e artisti che non sono noti al grande pubblico. Così, se non stupisce che su AutoScout24.it venga proposta un'appariscente Bentley Eight Eight appartenuta al grande Elton John, è invece curioso che tra gli annunci compaia una Citroen 2CV serie speciale Charleston immatricolata nel 1983 ad Adelmo Fornaciari, cioè al cantante Zucchero, una vettura sbarazzina che contrasta un po' con il look e il carattere dell'artista nato a Reggio Emilia. E suscita ancora più meraviglia scoprire, sempre tra gli annunci di AutoScout24.it compaia, disponibile presso uno specialista di usato da collezione di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, una esclusiva Range Rover 4 porte del 1988 appartenuta a Silvio Berlusconi. Questo suv di lusso - personalizzato dal celebre Luciano Pavesi, il carrozziere dei Vip di Milano e autore anche di una serie di Range Rover cabriolet commissionate da Gheddafi - è proposto a 36.800 euro, cifra decisamente interessante visto che l'auto faceva parte della 'flotta' di Berlusconi proprio nel momento della sua espansione (nel 1988 vennero acquisite Standa e Supermercati Brianzoli) e 5 anni prima della sua discesa in campo nella politica. La Range Rover offerta tramite AutoScout24 probabilmente non è mai stata guidata personalmente dall'ex presidente del Consiglio - che ha sempre amato farsi trasportare dall'autista - ma mostra ancora intatto il lusso di finiture interne degne di una Rolls Royce, con pannelli di radica nella plancia e sulle porte e rivestimenti in cuoio pregiato, alcune delle specialita della Carrozzeria Pavesi.