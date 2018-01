Una plastica biologica ricavabile dagli agrumi

Una nuova plastica biologica nata dagli agrumi di Sicilia. Ad annunciarlo, gli studiosi del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’Università di Palermo sulla rivista scientifica Chemical Communications. La scoperta, se confermata, è destinata a lasciare il segno nella produzione di plastica rinnovabile e perchè no? Nell'economia siciliana, visto che la Sicilia sarebbe l'unica attualmente a produrre questo tipo di sostanza.

Si tratta di un innovativo sistema per ottenere la sostanza necessaria alla creazione del polilimonene carbonato, un tipo di bioplastica che per qualità e resistenza supera i prodotti della stessa famiglia attualmente diffusi in commercio.

La sostanza principe è l'ossido di limonene che potrà essere ricavato semplicemente irradiando con luce solare e in presenza di ossigeno il limonene, l’essenza estratta in abbondanza dalle bucce di arance e limoni. In pratica, si tratta della sostanza che conferisce il tipico profumo agli agrumi.

Il metodo individuato dal team di ricercatori darà nuovo impulso alla produzione e all’utilizzo di un genere di plastica biologica non inquinante, ad altissimo valore aggiunto.