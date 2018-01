Rifiuti speciali a Marina di Modica, denunciato titolare azienda

Modica - Rifiuti speciali abbandonati nei pressi dei cassonetti per la raccolta differenziata a Marina di Modica in Via Andrea Doria e in Via Alvise Da Mosto. La polizia locale ha rinvenuto numerosi sacchi di plastica neri all’interno dei quali erano contenuti residui di polistirolo espanso e rifiuti solidi urbani di varia natura.

E’ stata avviata un’indagine attraverso la quale si è riusciti a risalire agli autori: si tratta di un’azienda che opera nel settore e che ha sede nell’area industriale Modica-Pozzallo. Per questo motivo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa il 32enne G.B., legale rappresentante della società, al quale sono stati contestati reati ambientali.