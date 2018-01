Santa Croce: anziana palpeggiata e strattonata per scipparle la borsa

Santa Croce Camerina - Una donna di Santa Croce Camerina è stata palpeggiata mentre tentavano di rubarle la borsa. Subito dopo, è stata strattonata. E' successo nei pressi dell'Istituto Sacro Cuore: la donna, infatti, si stava recando a messa insieme al marito. Secondo quanto è emerso, la donna ha visto un giovane, forse straniero che, dopo averle messo le mani addosso ha cercato di prenderle la borsa.

La signora, però, ha reagito e ha iniziato a urlare. Ciò, ha fatto desistere il ladro. Il martio ha anche tentato di rincorrere il giovane ma tutto è stato inutile. Dopo i primi soccorsi avuti dai presenti, i coniugi si sono recati dai carabinieri per effettuare una regolare denuncia. In corso indagini per cercare di ritrovare il malfattore.