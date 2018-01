Gela, sequestrato il Sikania Resort per reati ambientali

Gela - Hanno spianato le dune e l'accusa è di gravi violazioni ambientali, alterazione dell’habitat e dei vincoli paesaggistici (come, appunto, lo sbancamento delle dune). Sono questi i reati che sarebbero stati commessi dai responsabili del Sikania Resort, un impianto turistico con relativa Spa che si trova a Gela, oggi sotto sequestro preventivo su ordine della procura di Gela. Il sequestro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza.

Le violazioni accertate sono relative alle prescrizioni inserite nelle concessioni rilasciate sia dal comune di Butera che dall’assessorato Territorio e ambiente della Regione Siciliana. Contestati anche i reati di l’inquinamento ambientale e distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Un amministratore giudiziario avrà il compito di gestire la struttura alberghiera fino al ripristino degli habitat naturali.

Il villaggio turistico si trova all’interno di un’area sottoposta a vincolo naturalistico (Torre Manfria). Fra i tanti vincoli vi era quello di non alterare l’equilibrio generale del sito dal punto di vista floro-faunistico e paesaggistico e quello di preservare le caratteristiche formazioni dunali dall’erosione eolica e dal calpestio umano.

La struttura, inizialmente, gestita dalla società, la Falconara Srl fu poi data in affitto, nel 2014, alla società Eden s.r.l. di Pesaro. Il raffronto delle immagini satellitari rilevate dal 2006 ad oggi e molti altri esami tra cui le planimetrie progettuali e i rilevamenti fotografici aerei, hanno permesso di accertare come, nel corso degli anni, il cordone dunale preesistente, la cui altezza in alcuni punti raggiungeva anche diversi metri, fosse stato completamente spianato in corrispondenza della struttura alberghiera per ampliare, arbitrariamente, l’area destinata allo stabilimento balneare. Per questi reati è stato denunciato Pietro Franza, legale rappresentante della società Falconara s.r.l., titolare della concessione edilizia rilasciata dal comune di Butera e Filippetti Nardo, legale rappresentante della società Eden s.r.l., gestore del complesso turistico.