Sparatoria a Vittoria: responsabile un vittoriese con disturbi depressivi

Vittoria - I Carabinieri di Vittoria hanno individuato l’autore della sparatoria avvenuta in via Senia che si è verificata lo scorso martedì pomeriggio intorno alle 15,00 ai danni del un centro ricreativo, "Vivere Insieme", frequentato prevalentemente da tunisini. La sparatoria, per fortuna, si è risolta senza feriti ma poteva finire in tragedia.

L’immediata attività d’indagine condotta dai militari e diretta dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Dott. Marco Rota, ha permesso di denunciare in stato di libertà un giovane incensurato 27enne del luogo, G.B., con disturbi depressivi, che aveva esploso alcuni colpi con una pistola calibro 9x21, regolarmente detenuta in quanto lo stesso titolare di porto di fucile per uso sportivo, e che si era subito dopo dileguato con una Renault Megane di colore grigio facendo perdere le proprie tracce.

Grazie alla capillare analisi di numerosi filmati dei sistemi di videosorveglianza, pubblica e privata, ed alle testimonianze rese da alcune persone presenti al momento della sparatoria, nonché alle informazioni acquisite durante l’attività di sopralluogo, con la quale erano state recuperate e sequestrate 2 ogive appartenute ai proiettili dell’arma utilizzata, gli inquirenti hanno individuato l’autovettura.

Dopo la perquisizione dell'auto, è stato rinvenuto un bossolo cal. 9x21, pertinente alle ogive già sequestrate, e presso l’abitazione dell’uomo altri due bossoli del medesimo calibro e la pistola usata, una semiautomatica marca Feg: tutto è stato posto in sequestro penale e sarà sottoposto ad approfonditi esami tecnico-balistici. La posizione del 27enne è tuttora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, dinanzi alla quale dovrà rispondere di porto abusivo di arma da fuoco, minaccia e danneggiamento aggravato.