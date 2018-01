Il canzoniere grecanico salentino a Vittoria

Vittoria - Continua con successo la campagna abbonamenti della nuova stagione musicale del Teatro Vittoria Colonna "Paralleli Sonori 2018" che si avvicina a vivere il suo primo appuntamento ufficiale con il famoso gruppo Canzoniere Grecanico Salentino, dopo la grande apertura fuori abbonamento dedicata al Concerto di Capodanno. Con la direzione artistica di Alessandro Nobile, la stagione musicale è curata dall'associazione culturale Quattroetrentatre, presieduta da Claudio Zarba, e dal Comune di Vittoria.

Protagonista della serata di domenica 28 gennaio, alle ore 21.00, sarà uno tra i più importanti e riconosciuti gruppi di world music. Con il nuovo album “Canzoniere”, un disco innovativo e ambizioso uscito lo scorso ottobre su etichetta Ponderosa, il Canzoniere Grecanico Salentino porterà sul palco ipparino la calda atmosfera ed il ritmo irrefrenabile del Salento. Sarà una serata dedicata dalla grande musica, grazie alla presenza di uno dei gruppi più importanti di musica popolare salentina, che si presenta con una forza in più riscontrabile già negli strumenti e nei testi dell’album, nati dalla collaborazione con Joe Mardin, figlio del celebre produttore dell’Atlantic Records Arif Mardin, che firma la produzione del disco, e con Joe LaPorta, vincitore di un Grammy per “Blackstar” di David Bowie, che è l’ingegnere del suono.

Un grande appuntamento che si inserisce in un programma di concerti assolutamente di livello che spaziano dalla musica da camera e sinfonica alla musica siciliana a quella cantautoriale ai mediterranei ritmi salentini, ospiti appunto della serata di domenica. Un’offerta eterogenea quindi e di qualità che ha già richiamato l’interesse di tanti appassionati della provincia che hanno già prenotato il loro abbonamento al prezzo conveniente di 50 euro (per i giovani under 26, 40 euro). Il biglietto del singolo spettacolo costa invece 15 euro (ridotto under 26, 10 euro). Prevendita e biglietteria presso l’agenzia di viaggi “Il Grande Volo”.