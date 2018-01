Non sai disegnare? Arriva l'intelligenza artificiale che lo fa per te

Vi piacerebbe disegnare ma proprio siete negati? Non preoccupatevi: l’intelligenza artificiale viene incontro anche agli artisti mancati, quelli che vorrebbero disegnare ma non hanno una mano felice. Si tratta di un’intelligenza artificiale in fase di sviluppo nei laboratori di ricerca di Microsoft che riesce a trasformare le descrizioni testuali in immagini.

Questa tecnologia sarebbe in grado di generare immagini partendo dal testo, sia che descriva un uccellino o una classica scena pastorale, sia che racconti qualcosa di astratto come un autobus volante. L'annuncio è stato dato proprio dal colosso americano nel proprio blog.

Le future applicazioni pratiche possono essere molteplici: potrebbe lavorare come un assistente che fa schizzi per un pittore o un arredatore di interni, oppure come uno strumento per modificare e rifinire le fotografie attraverso comandi vocali. Con più potenza di calcolo, un domani potrebbe anche aiutare a creare un cartone animato partendo dalla sceneggiatura.