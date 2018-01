Lorenzo Licitra, una serenata per Rosa, compagna di Carlo Cracco

Si è sposato ieri a Milano: Carlo e Rosa Fanti, la compagna con cui sta insieme da quasi dieci anni e da cui ha avuto due figli (pietro, 5 anni e Cesare, tre), si sono sposati ieri e la cerimonia è stata officiata dal sindaco Sala. Per lo chef è il secondo matrimonio (dal primo ha avuto altri due figlie, Sveva e Irene).

Ma all'addio al nubilato di Rosa, celebrato presso il Garage Italia, officina-ristorante che Cracco ha aperto insieme a Lapo Elkan, è stato caratterizzato da una sorpresa: oltre alla cena, infatti, è arrivato Lorenzo Licitra, il ragazzo ragusano vincitore di X-Factor che ha cantato una serenata alla futura sposa.

Lorenzo Licitra ha cantato “Who wants to live foverer”, celeberrimo brano dei Queen.

Intanto proprio oggi è uscito il remix della canzone con cui Lorenzo Licitra ha vinto al famoso talent. Itanto in radio e in digitale è disponibile da ieri il remix del brano "In the name of love", l'inedito di Lorenzo Licitra. Il remix è firmato da Frank Pole.