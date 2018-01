Carnevale di Palazzolo, ci sarà Albertino. Tutto il programma

Palazzolo Acreide - I sapori tipici della gastronomia di Palazzolo, i suoi dolci, ma anche la sfilata dei gruppi in maschera e tanta musica. Sono gli ingredienti dell’edizione 2018 del Carnevale di Palazzolo con la grande novità del ritorno del veglione in Piazza del Popolo realizzato in collaborazione con la “Valentino catering”, azienda selezionata con apposito bando pubblico promosso dal Comune per l’assegnazione dei servizi connessi al Carnevale. E sarà quindi un Carnevale dedicato al gusto: ci sarà la sagra della salsiccia tradizionale in Piazza del Popolo, che la “Valentino catering” realizzò l’ultima volta nel 1990: spazio così alle degustazioni con il tipico prodotto della gastronomia palazzolese, piatti che verranno proposti nelle giornate del carnevale e soprattutto domenica mattina con un grande pranzo in piazza che valorizzerà le eccellenze del gusto.

Il Carnevale inizierà giovedì 8 febbraio con l’inaugurazione della mostra dei carri in miniatura, che verrà allestita dalle 16 nella sala dell’ex Biblioteca di corso Vittorio Emanuele. In piazza del Popolo poi alle 16,30 inizierà il “Carnevale dei piccoli”. L’officina delle feste presenta il “Magic carnival” con i personaggi della Walt Disney e del cinema dei bambini, il mondo di ghiaccio di Elsa e Olaf, parata di mascotte, spettacoli di magia a cura del mago Valantain, spettacolo di bolle colorate, balli di gruppo, giochi, quiz e cabaret per bambini. L’evento è a cura della “Valentino catering” in collaborazione con la sottosezione di Siracusa dell’associazione Unitalsi. Alle 18 spazio a “Il Carnevale del gusto” e poi al tradizionale veglione in piazza con il liscio e il ballo latino americano e a seguire dj set.

Sabato 10 alle 17 in Piazza del Popolo ci sarà “Il Carnevale del gusto” a cura di “Valentino catering”, e alle 19,30 il tradizionale veglione di Carnevale e la musica con “Born it band” e dj Fab Samperi.

Domenica 11 la musica alle 12 con l’orchestra “La luna rossa” e alle 13 “Il Carnevale del gusto”, pranzo dedicato alle eccellenze del gusto. Alle 16 “Choco clown” a cura della pasticceria “Corsino”. Alle 17 da piazza Pretura partirà la sfilata dei gruppi in maschera mentre in piazza del Popolo ci sarà la tradizionale sagra della salsiccia palazzolese. Poi alle 18 il tradizionale veglione di Carnevale con la musica dell’orchestra “La luna rossa” e alle 22 il grande ospite della serata il dj Albertino.

Martedì 13 la sfilata partirà da piazza Giovanni Nigro dove alle 16 ci sarà la storica “Sagra dei cavati” a cura del Circolo San Paolo e la musica con i “Broken Stick”. In Piazza del Popolo “Il Carnevale del gusto”, il tradizionale veglione e la musica, dalle 22, con i “Sud Sound System”.

Durante la settimana ci saranno anche due serate all’interno del veglione in piazza, con ingresso a pagamento. Venerdì 9 con alle 20 apericena e musica con i “Qbeta” e il dj Angelo Magni e lunedì 12 alle 20 tradizionale veglione in maschera, cena e ballo, la musica dei “Sicula retrò” e dj Lucio Pappalardo, dj Ste e dj Mauro Larosa. “Sarà un Carnevale all’insegna del gusto e del divertimento a misura di famiglia – afferma l’assessore comunale al Turismo Luca Russo – che strizza l’occhio alla tradizione con il ritorno del veglione in piazza del Popolo. La collaborazione con la “Valentino catering” oltre ad arricchire la manifestazione in termini di qualità e offerta nelle diverse serate, rappresenta un ulteriore passo avanti verso una sempre più necessaria partecipazione dei privati nell’organizzazione del Carnevale”.