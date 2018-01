Modica, Pagliacci. Ed è subito un successo

Modica - Un tripudio di applausi scroscianti con standing ovation finale ha chiuso una serata storica per la città di Modica e per il Teatro Garibaldi. Pathos, vigore, dramma, commozione: il cuore del pubblico è straripato di emozioni in una messa in scena assolutamente magistrale. Ancora un grandissimo successo per la Fondazione Teatro Garibaldi con l’ennesimo sold out all’interno della stagione musicale, diretta dal maestro Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata, che sabato ha visto la messa in scena dell’opera lirica “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo, diretta da Lino Privitera, una coproduzione Yap e Fondazione Teatro Garibaldi. Sul palco, omaggiati con lunghi applausi, i protagonisti Marcello Giordani nelle vesti di Canio, Daniela Schillaci, nel ruolo di Nedda, Carmelo Corrado Caruso nel ruolo di Tonio, e Giovanni Guagliardo che ha interpretato Silvio.

Accanto a loro Riccardo Palazzo, Matteo Siculo e Giovanni Accardi. Sublime la musica affidata all’Orchestra Filarmonica Teatro Garibaldi di Modica, primo violino Giovanni Cucuccio, diretta dal maestro Gaetano Costa, e l’ottima prestazione del coro Yap, diretto da Rosy Messina. I bravissimi ballerini sono stati invece Arianna Bagnato, Simona Cali?, Melissa Strano, Kristi Ismailaj, Hakik Xhani e Vincenzo Tallarico. Apprezzatissima la regia di Privitera, regista catanese stimato in tutto il mondo, che ha curato anche le scene, i costumi, le luci e la coreografia: il suo allestimento ha offerto una versione coinvolgente ed intensa di una delle opere liriche più apprezzate di sempre. La stagione musicale della Fondazione Teatro Garibaldi proseguirà il 29 gennaio con un altro appuntamento da non perdere: “Shéhérazade” con il prestigioso Balletto di Milano, su musiche di Aram Khachaturian e Rimsky Korsakov.

Sul palco i ballerini Lisa Bottet, Alessia Campidori, Giulia Cella, Angelica Gismondo, Marta Orsi, Giordana Roberto, Giulia Simontacchi, Ivan Maimone, Federico Mella, Federico Micello, Alessandro Orlando, Davide Pietroniro, Alessandro Torrielli e Germano Trovato, con le coreografie di CP - Federico Mella e Alessandro Torrielli. I biglietti possono essere acquistati al botteghino o online su https://www.ciaotickets.com/evento/sheherazade-le-mille-e-una-notte.

Per info: www.fondazioneteatrogaribaldi.it.