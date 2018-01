Il peso ideale, comunemente conosciuto come peso forma, è il peso “approssimativo” che un individuo dovrebbe avere in base a dei parametri prestabiliti che tengono conto di:

Sesso

Altezza

Età

I parametri per il calcolo del peso ideale stimano quello che, di norma, dovrebbe essere il peso di un soggetto sano e al riparo da patologie collegate al sovrappeso come l’ipertensione, l’arteriosclerosi, il diabete oppure patologie, al contrario, correlate ad uno stato di eccessiva magrezza.

UOMINI dai 25 anni in su DONNE dai 25 anni in su Altezza (cm) Peso ideale (Kg) Altezza (cm) Peso ideale (Kg) 1.55 51-59 1.42 42-49 1.58 52-60 1.45 43-50 1.60 54-62 1.47 44-51 1.63 55-63 1.50 45-53 1.65 56-65 1.52 46-54 1.68 58-67 2.55 48-55 1.70 60-69 1.57 49-57 1.72 62-71 1.60 50-59 1.75 64-73 1.63 52-61 1.77 65-75 1.65 54-63 1.80 67-77 1.68 55-64 1.85 69-79 1.70 57-67 1.87 71-82 1.73 59-69 1.90 73-84 1.75 67-70 1.93 74-86 1.78 63-72





Per spiegare brevemente come leggere la tabella possiamo prendere in esempio tre tipologie di altezze:

Donna altezza 1.60 cm

Donna altezza 1.65 cm

Uomo altezza 1.80 cm

Come è possibile verificare con una rapida occhiata, secondo gli standard le donne con una altezza pari a 1.60 cm dovrebbero mantenersi nel range di peso tra i 50 kg e i 59 kg per poter essere nel loro peso ideale; così come quelle di altezza 1.65 cm dovrebbero fare lo stesso in un range che va dai 54 kg ai 63 kg.

Stesso discorso vale per gli uomini di altezza pari ad 1.80 cm (che rappresenta una media leggermente ottimistica) dopo i 25 anni di età. Essi, infatti, per poter rientrare nel loro peso ideale dovrebbero mantenersi in un range di peso non inferiore ai 67 kg e non superiore ai 77 kg.

Nell’esempio della tabella è stato preso in esame la condizione del peso ideale in soggetti (uomo e donna) che superano i 25 anni di età.

Tuttavia un’età critica in cui porre particolare attenzione al peso ideale è l’età dell’adolescenza che va dai 13 ai 15 anni, questo in quanto il sovrappeso o l’eccessiva magrezza, possono creare dei problemi durante lo sviluppo per le ripercussioni che il peso ha sulla produzione degli ormoni.

Un classico esempio può essere quello di adolescenti (specie le ragazze) con problemi di anoressia che, a causa di una magrezza pronunciata e degli scarsi depositi del tessuto adiposo, sono in deficit del colesterolo necessario per la produzione di ormoni sessuali (estrogeni e testosterone). Per questo motivo non è raro vedere ragazze che alle soglie della maggiore età non hanno ancora avuto il menarca (primo ciclo mestruale).

Il peso ideale è quel peso che consente la possibilità di erogare la massima prestazione sportiva in uno sport di resistenza. Diversi studi hanno accertato che il peso forma si raggiunge con l’11% di massa grassa per l’uomo e il 18% per la donna.

È doveroso precisare, però, che non sempre il peso di un soggetto corrisponde a peso da grasso; infatti come è noto, il muscolo è più pesante del grasso e questo è un fattore da tenere in considerazione quando si calcola il proprio peso ideale. Ecco perché è fondamentale calcolare insieme al peso ideale anche l’indice di massa grassa.

Impossibile, infine, non segnalare la possibilità di raggiungere uno stato di forma ottimale ed il proprio peso ideale attraverso la dieta universalmente riconosciuta come “la dieta che allunga la vita” ovvero la dieta mediterranea.