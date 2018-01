La carcassa di un delfino spiaggiato, a Playa Grande

Scicli - Forse ha perso l'orientamento, o forse, accusando un malore, ha lasciato il banco di cui faceva parte, per venire a morire in spiaggia. E' stata rinvenuta nel pomeriggio, sulla spiaggia sciclitana di Playa Grande, la carcassa di delfino della lunghezza di un metro e settanta centimetri, una misura standard. Il mammifero sarebbe morto non più di 24 ore fa, considerato che il corpo non è in decomposizione.