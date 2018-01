Fabrizio De Pasquale, modicano, candidato al Parlamento in FI

Milano - C'è un modicano che corre per uno dei due rami del parlamento, a Milano. E' il consigliere comunale Fabrizio De Pasquale, modicano, da venti anni eletto sugli scranni di Palazzo Marino, esponente di spicco di Forza Italia, molto vicino a Silvio Berlusconi. De Pasquale (la mamma era una De Leva, il papà medico per molti anni all'ospedale di Vittoria) sarebbe stato richiesto di fare il salto di qualità, dal Comune al Senato. Forte di migliaia di preferenze che lo hanno fatto diventare uno dei consiglieri più votati all'ombra della Madonnina, De Pasquale potrebbe diventare, a Roma, un ulteriore punto di riferimento per le istanze della provincia di Ragusa.