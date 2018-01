Mensa a Ragusa, sindaco: Anche a mio figlio non è piaciuto il pollo

Ragusa - Parla da babbo Federico Piccitto nell'incontro coi genitori assatanati per la cattiva qualità del cibo erogato ai bambini dalla mensa convenzionata col Comune. Il sindaco ha già scritto all’Asp e ai Nas affinché procedano con i loro controlli, ma a quanto pare i carabinieri del servizio antisofisticazione e salute sarebbero a buon punto con le indagini.

Nell'incontro con i genitori tenutosi nelle scorse ore in Municipio il primo cittadino ha inoltre detto che gli uffici hanno già sanzionato l’impresa per l'inesatta grammatura del cibo offerto dalla mensa scolastica e hanno avviato la procedura per la possibile, imminente, revoca dell’appalto per inadempienze contrattuali da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto.