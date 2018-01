Go Marketing&co.: il Google Partner per la Sicilia sud-orientale

Ragusa - Go Marketing&co. è da oggi Google Partner, ovvero Partner ufficiale di Google per lo sviluppo di siti web e per la pubblicità online sul network del famoso motore di ricerca.

La certi cazione arriva a seguito del raggiungimento di 3 requisiti fondamentali:

Requisito qualitativo: la capacità di creare campagne online competitive e che portino risultati Certificazioni: all’interno dell’azienda devono essere presenti professionisti in possesso delle certi cazioni u ciali Google per la pubblicità online;

Requisito di budget: è necessario un investimento pubblicitario da parte dei clienti dell’agenzia di almeno 10.000 € negli ultimi 90 giorni.

Con l’acquisizione dello stato di Google Partner, Go Marketing&co. diventa l’ottava agenzia in Sicilia per i servizi di promozione online su Google AdWords, nonchè l’unica nel sud-est della Sicilia.

Inoltre, Go Marketing&co. è la terza agenzia Google Partner in Sicilia ad offrire servizi di promozione non solo in italiano, ma anche in lingua inglese. Una scelta importante nel mondo di oggi, che vede la crescita di nuovi canali di vendita online e che possono aiutare le aziende del nostro territorio a superare i confini geografici dell’isola.

Google AdWords è infatti lo strumento pubblicitario per eccellenza per essere visibili online.

Grazie al suo motore di ricerca e al suo network di blog e siti, è possibile raggiungere il 90% degli utenti Internet e mostrare la propria pubblicità su oltre 2 milioni di siti.

Con un punto di forza fondamentale e che lo distingue dalla pubblicità tradizionale: con Google AdWords è possibile infatti mostrarsi solo a persone potenzialmente interessate ai nostri prodotti o con precise caratteristiche demografiche (età, regione, lingua...). Grazie alla potenza del motore di ricerca, è poi possibile intercettare le ricerche di chi sta attivamente cercando i vostri prodotti o servizi.

Modalità pubblicitarie che stanno pian piano soppiantando (o hanno già soppiantato) la pubblicità tradizionale.

Un passo ulteriore di Go Marketing&co., (che allo stato attuale annovera 10 collaboratori tra Graphic Designer, Sviluppatori Web e Web Designer, Social Media Manager e Marketing Strategist), verso l’introduzione delle buone pratiche digitali nel nostro territorio, che vede un elevato numero di aziende di eccellenza ma che è ancora poco addentro alle nuove evoluzioni del Digital.

"Per noi oggi è motivo di grande orgoglio ricevere questo riconoscimento da parte di Google. Vogliamo ringraziare quindi tutti i clienti che hanno creduto e continuano a credere nella nostra agenzia e nelle potenzialità della promozione online".