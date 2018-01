Moda uomo, Arpel a Scicli fa il 50 per cento di sconto

Scicli - Una occasione da non perdere. Arpel fa il cinquanta per cento di sconto sull'abbigliamento maschile, casual ed elegante. Nella nuova e signorile sede di via Nazionale, nel salotto della città, pantaloni, giacche, camicie, cravatte, vestiti e giubbotti delle marche di maggiore affidabilità e tendenza. I marchi presenti? Peuterey, Piero Guidi, A.t.p.co, Cs Piumini, Camicie Truzzi, Mastai Ferretti, i pantaloni Berwich, la maglieria Gran Sasso, Heritage, Diktat, Bk, e scarpe Zenith, affiancano la cravatte di seta cucite a mano e calze uomo colorate e bellissime.