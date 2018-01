A Scicli, visita gratuita nel set del Commissario Montalbano

Scicli - Vorresti visitare il set del Commissario Montalbano e non sai come fare? Ti offriamo un’opportunità unica! Sabato 10 e domenica 11 febbraio il set sarà accessibile gratuitamente. Al via, da lunedì 12 febbraio, i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, la nota serie televisiva ambientata in diverse location della Sicilia Barocca, con Scicli sempre in primo piano. Per l'occasione, il Comune di Scicli che "ospita" già la stanza del questore, aprirà le porte del Commissariato più famoso d'Italia. L'appuntamento è fissato per sabato 10 e domenica 11 febbraio dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 20. L'ingresso sarà gratuito! Anche Scicli Albergo Diffuso ha deciso di regalare una sorpresa ai numerosi appassionati e fans di Montalbano che vogliono vivere da protagonisti i veri luoghi della fiction! Per tutto il mese di febbraio, San Valentino escluso, soggiorni da 37 euro a persona con Colazione Diffusa di fronte al Commissariato e speciale guida sui luoghi di Montalbano inclusa!