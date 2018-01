Ma i cugini siculi che hanno salutato Lady Gaga sono suoi cugini?

Naso - E' notizia di qualche giorno fa: Lady Gaga, durante un concerto tenutosi al Forum di Assago di Milano, aveva annuncaito di aver incontrato i suoi parenti siciliani poco prima del concerto. La celeberrima popstar americana, il cui cognome vero è "Germanotta", ha dichiarato: “Sono venuti qui a Milano per venirmi a trovare. E’ stato speciale perché ho capito quanto sia stato importante per i miei bisnonni venire in America in nave e quanta responsabilità oggi ho io nel ricordare quanti sacrifici hanno fatto anche per me”.

Poi, ha citato Antonino Gemanotta, Maria Germanotta e Beppe Germanotta. Ma chi sono questi parenti che hanno incontrato Lady Gaga? Che i bisnonni di Lady Gaga siano originari del Comune di Naso è testimoniata anche dalla foto della carta di sbarco a New York dei bisnonni, quindi su questo non vi sono dubbi. Dubbi, invece, sul fatto che le persone da lei citate, ovvero coloro che sono stati ritratti in foto, siano realmente di Naso. Perchè a Naso le persone che si sono fatte fotografare con la famosissima cantante non le conosce nessuno.

Uno scatto con questi presunti parenti, infatti, ha fatto nascere perplessità anche nel Sindaco di Naso, che ha dichiarato di non conoscere le persone che si sono fatte fotografare. Quelle persone, infatti, non sarebbero di Naso, un piccolo comune del messinese di circa 4 mila abitanti in cui presumibilmente ci si conosce tutti.

Lo scatto ritrae Beppe Germanotta, un DJ che lavora tra Torino e Sanremo, che recentemente ha postato le foto dell’incontro e dichiarazioni di stima e affetto nei confronti della “parente”. Il fatto di chiaramarsi Germanotta, non sarebbe indice di una automatica parentela con Lady Gaga.

Queste persone sono parenti dei bisnonni di Lady Gaga di Naso? Nè i diretti interessati, nè dall'entourage di Lady Gaga, si è riusciti ad avere una risposta.