E' morto Virgilio Giglio

Scicli - E' morto, dopo lunga malattia, Virgilio Giglio. Aveva 73 anni. Titolare per decenni, insieme alla sua famiglia, di una edicola tabacchi in piazza Italia, Virgilio era stato condannato in secondo grado a 4 anni e sei mesi di reclusione per la morte del piccolo Giuseppe Brafa. Giglio era il proprietario dei cani di contrada Pisciotto.