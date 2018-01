Pozzallo, approvato piano regolatore

Pozzallo - Il Consiglio Comunale di Pozzallo, nella seduta di ieri 26 gennaio, ha approvato la proposta di deliberazione di adozione della variante al piano regolatore generale.

La suddetta approvazione è avvenuta solo in seconda convocazione e con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza, atteso che sia in prima che in seconda convocazione, il civo consesso è stato disertato dai gruppi di minoranza.

Giunge finalmente a conclusione il lunghissimo iter di adozione della variante al PRG, atteso dalla città da quasi un ventennio.

Nell’esprimere legittima soddisfazione per il raggiungimento di detto obiettivo, che non può non avere importantissime ricadute sullo sviluppo socioeconomico della città, si esprime altresì rammarico per la scelta dei gruppi di minoranza. di non voler confrontarsi in aula e condividere unitariamente la scelta di dotare la città di Pozzallo di tale importantissimo strumento.