La vetrina sfondata alla Volkswagen, il case history della T-Roc

Ragusa - La notizia di un ariete che sfondava nottetempo la vetrina della concessionaria Volkswagen Sergio Tumino a Ragusa ha totalizzato 23 mila visualizzazioni su Ragusanews. Il lancio della nuova crossover VW ideato dall'agenzia GO Marketing&co. ha colto nel segno. Suscitare curiosità nel lettore, con un presunto caso di cronaca nera abbastanza inusuale, e il successivo svelamento, dopo 24 ore, della vera natura della notizia, ha determinato una attenzione mediatica, sui social, senza precedenti. E se la notizia lancia ha avuto 11 mila visualizzazioni, quella della rivelazione dell'arrivo in concessionaria dell'ariete T-Roc ha fatto 12 mila letture. L'auto è stata presentata in concessionaria lo scorso weekend. Il video.

T-ROC Ragusa from Ragusanews on Vimeo.