Ragusa: a fuoco un'agenzia di viaggi in via Roma

Ragusa - Un incendio in via Roma, ai danni di un locale che ospita un'agenzia di viaggi. Secondo quanto si è potuto ricostruire, ieri un malvivente avrebbe deliberatamente dato fuoco, in seguito ad un furto, il locale che ospita l'attività commerciale. Tantissimi gli attestati di solidarietà che i gestori stanno avendo in queste ore.

I danni sarebbero quantificabili in migliaia di euro. L'episodio si è verificato ieri mattina alle 7, nell'agenzia Dixie Travel Experience. Il malvivente, a quanto pare un giovane italiano, ha scassinato dapprima una porta-finestra, portando con se un pc e qualche spicciolo e poi non si capisce perchè è scoppiato l'incendio. Si sta cercando di capire se si tratta di un incidente o di un atto intenzionale. Sulla vicenda indaga la polizia di Ragusa. A dare l'allarme un operatore ecologico che si trovava a passare da quelle parti. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti e hanno circoscritto l'incendio. L'attività è di una giovane imprenditrice, Irene Di Raimondo.