Ragusa: rubava dalle auto in sosta, denunciato pregiudicato ragusano

Ragusa - E’ stato smascherato dalla polizia l’autore di una serie di furti su auto in sosta avvenuti nei giorni scorsi a Ragusa e che avevano destato un certo allarme sociale.

Sempre lo stesso il modus operandi utilizzato dall’autore seriale: girando per la città andava alla ricerca di borse o borselli lasciati incustoditi all’interno di autovetture in sosta.

Individuato il mezzo iniziava a mettere in atto l’azione furtiva cercando di non dare nell’occhio. Atteso il momento giusto iniziava a forzare un finestrino o la portiera del mezzo per poter trafugare gli oggetti di valore presenti al suo interno.

Nel caso in cui non riusciva ad accedere lo stesso non esitava a distruggere uno dei finestrini, con qualsiasi oggetto a disposizione.

Due i colpi portati a segno negli ultimi giorni e diversi quelli posti in essere con molta probabilità dalla stessa mano nei giorni precedenti.

Fondamentale, ai fini dell’identificazione dell’autore, le immagini di videosorveglianza che hanno immortalato gran parte dell’azione.

Il soggetto ha visto arrivare un’utilitaria dalla quale sono scese due donne, una delle quali lasciava all’interno la sua borsa.

Il giovane ha iniziato a girare attorno al mezzo cercando di forzare più volte la portiera, arrestando la sua

azione appena sopraggiungeva qualcuno.

Non riuscendo nel suo intento, ha prelevato un grosso masso da un muretto a secco lì vicino con il quale ha mandato in frantumi il finestrino. Ha così poi avuto accesso all’interno del mezzo dal quale ha prelevato la borsa lasciata sul sedile posteriore e dalla quale ha sottratto il portafogli.

In un’altra occasione, approfittando di un momento di distrazione di un’altra donna, apriva rapidamente lo sportello della sua auto scappando con la sua borsa.

Nonostante cercasse di coprirsi parzialmente il viso è stato riconosciuto C.G. ragusano di 30 anni, pluripregiudicato anche per fatti della stessa specie. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa con l’accusa di furto aggravato e continuato.