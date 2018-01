I Grandi viaggi seleziona personale per villaggi turistici

Ragusa - Il tour operator iGrandiviaggi è alla ricerca di nuovo personale per le sue equipe di intrattenimento da destinare nei sui centri situati sia in Italia che all’estero!

Sono previsti diversi recruiting day in tutta Italia, tra cui la Sicilia dove sarà presente il 5 marzo a Ragusa all’Hotel Mediterraneo.

iGrandiviaggi è una storica azienda, che vanta una lunga esperienza nel mercato turistico italiano iniziata nel lontano 1931. Oggi possiede diverse strutture in Italia e all’estero, quasi tutte di proprietà. Prestigiose le destinazioni tra cui: Emirati Arabi, Oman, Qatar, Mauritius, Maldive, Seychelles, Kenya, Zanzibar, Messico, Cuba oltre a l’Italia con Sicilia e Sardegna.

Per diventare specialista della vacanza, iGrandiviaggi ha sempre puntato sulla professionalita e sulla competenza del suo personale insieme alla qualità del prodotto e dei servizi che fornisce alla propria clientela. L’intrattenimento è una vera e propria cultura che coinvolge tutti i settori: animazione, AIGO (settore bambini e ragazzi da 0 a 17 anni), sport e servizi.

Lo stile che lo contraddistingue e sempre divertente e mai invadente anzi lascia spazio all’ospite perche possa scegliere ciò che e più adatto alle sue esigenze.

I Grandiviaggi crede che le persone facciano la differenza e per questo ricerca ragazzi e ragazze dinamici, fortemente comunicativi, motivati e predisposti al lavoro di squadra.

I requisiti di base per accedere alle selezioni sono: eta compresa tra i 18 e i 32 anni di età, simpatia, capacita di stabilire relazioni interpersonali positive, tanta voglia di fare, buona conoscenza della lingua inglese (per l’estero) e una disponibilità di tempo di almeno tre mesi.

Non e indispensabile aver maturato precedenti esperienze nel settore.

Ecco le figure che ricerchiamo nei diversi ambiti:

? INTRATTENIMENTO: tecnici dello spettacolo (coreografi, costumisti, scenografi, tecnici suono/luci,dj); musicisti/pianobar; animatori di contatto; animatori multimdiali.

? SPORT: torneisti; responsabili mare; istruttori sportivi qualificati (canoa, fitness, scherma, tennis, tiro con l’arco, vela, windsurf).

? AIGO – Attivita Intrattenimento Giovani Ospiti: coordinatori ed animatori per nursery, baby, mini, junior e young club.

? TRAFFICO?ESCURSIONI: responsabili e addetti.

? BOUTIQUE: responsabili e addetti.

Per candidarsi e sufficiente Inviare il curriculum insieme ad una foto a figura intera, compilando il modulo nella sezione iGVJob del sito www.igrandiviaggi.it, per l’area Intrattenimento e Servizi (link: http://www.igrandiviaggi.it/igv?job/curriculum/).

Per info: mail animazione@igrandiviaggi.it oppure tel ? 02/29046.413 e/o 02/29046.414.