Antonio Tringali è il candidato a sindaco di Ragusa del Movimento 5 Stelle

Ragusa - E' Antonio Tringali, attuale presidente del consiglio comunale di Ragusa, il candidato a sindaco del Movimento Cinque Stelle. A deciderlo, una riunione di 30 persone, tutti attivisti del meetup ufficiale del Movimento ragusano. La sua candidatura arriva dopo la rinuncia del vicesindaoc Massimo Iannucci. Su 30 votanti, 22 voti sono andati per la candidatura a sindaco di Tringali, 6 per Guglielmino, e poi 1 per Iannucci e 1 per Agosta.

Adesso, la proposta di candidatura di Antonio Tringali dovrà trovare una conferma definistiva dai vertici nazionali del movimento.

Durante le passate elezioni, Tringali ha avuto 800 preferenze: nei fatti, davvero un ottimo risultato.

Tringali, molto probabilmente, sarà chiamato dalle opposizioni a lasciare la carica di presidente del Consiglio comunale. Chi sarà il suo successore?