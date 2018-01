Comiso, un arresto per spaccio

Comiso - E' stato arrestato dalla polizia Mattia La Marca, nato a Busto Arsiio ma residente a Comiso, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. In tasca aveva 10 involucri confezionati in pellicola trasparente con dentro della marijuana pronta per la vendita al dettaglio. Sempre a Comiso, G.A., tunisino, 32 anni, sottoposto ai domiciliari, è stato trovato a violare la misura cautelare e risulta tutt'ora irreperibile.

L'uomo avrebbe dovuto scontare i domiciliari in via Conte di Torino, a Comiso, ma non risulta che il proprietario dell'immobile ne fosse a conoscenza. Per questo, è stato segnalato per evasione.