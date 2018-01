Vittoria: inventano avances sessuali per estorcere denaro, arrestata coppia

Vittoria - E' stata arrestata dalla polizia una coppia di estorsori: si tratta di Roberto Alecci Cavallo, vittoriese, 49 anni e Fortunata D'Agosta, anche lei vittoriese, 36 anni. Sono accusati del reato di estorsione continuata.

Lei aveva lavorato dalla vittima come bracciante agricolo per poche settimane carpendo la vulnerabilità di una famiglia di onesti lavoratori. La donna, dopo aver appurato che il “terreno fosse fertile” escogitava con il compagno un modo per poter ricattare le vittime e ha inventato di aver ricevuto dalla vittima delle richieste di favori sessuali e che se avesse accettato, il titolare le avrebbe regalato settimanalmente dei soldi.

Il compagno, indignato e offeso per queste inventate avance, si presentava dalla vittima chiedendo un pagamento settimanale a titolo di “risarcimento”.

La vittima dapprima ha pagato ma poi si è rivolto agli uomini della Polizia di Stato non avendo mai fatto avance alla donna. Inoltre il suo stato di indigenza non gli permetteva di pagare nulla di più di quanto già ingiustamente conferito.

Cavallo Alecci, forte del suo trascorso criminale, minacciava in ogni modo la vittima, riferendogli che se non avesse pagato avrebbe distrutto la sua azienda agricola dandogli fuoco, arrivando a minacciare di morte lui ed i familiari.

La coppia ha alzato la posta fino a chiedere 1500 euro al mese.

Dopo essersi rivolto alla polizia, la coppia è stata bloccata in flagranza di reato.

Adesso i due indagati dovranno rispondere del reato di estorsione continuata, poiché le dazioni di denaro sono avvenute in più giorni e per ben tre volte.

La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto che Alecci andasse condotto in carcere per gli innumerevoli precedenti penali per altro specifici e che la donna fosse condotta in casa agli arresti domiciliari in quanto incensurata.