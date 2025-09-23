Palazzo Trigona di Noto in affitto ai Ferragamo

Noto – Palazzo Trigona di Cannicarao, uno dei più pregevoli palazzi barocchi di Noto, è stato messo in affitto a rappresentanti della famiglia Ferragamo. L’accordo prevede che il canone di locazione venga destinato interamente ad attività e servizi sanitari per la comunità: la somma sarà gestita dall’Asp e dal Comune secondo i vincoli stabiliti dalla Fondazione che amministra il lascito Trigona.



La vicenda è arrivata a una fase decisiva dopo lungo tempo di attese e mediazioni. A promuovere e seguire l’iter è stato il conte Nicola Rocco di Torrepadula, erede per parte materna e componente del consiglio d’amministrazione della Fondazione istituita per vigilare sulla destinazione del bene. Rocco ha organizzato un incontro con il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone, e con il sindaco di Noto, Corrado Figura, insieme ai rappresentanti dei Ferragamo: i Ferragamo hanno già presentato un’offerta per l’affitto e si sono detti disponibili a finanziare il recupero e il restauro del palazzo a loro spese per finalità turistiche.

Il palazzo, donato alla città dalla famiglia Trigona di Cannicarao alla fine dell’Ottocento, fu legato fin dall’origine a una finalità assistenziale. Monsignor Raffaele Trigona — nato a Noto nel 1794, secondo quanto ricostruito dalla famiglia — destinò parte del patrimonio ai poveri e alle famiglie disagiate e istituì una Fondazione con l’obbligo, nel testamento, di vincolare l’immobile alla realizzazione di un ospedale. L’ospedale storico sorgeva nell’ex monastero delle Benedettine in via Trigona; nel tempo l’edificio ha subito fasi di abbandono e degrado, fino alle recenti iniziative per il recupero.

Secondo quanto dichiarato da Nicola Rocco di Torrepadula, tre anni fa è stata firmata una convenzione tra Fondazione, Regione e Comune per superare l’impasse che bloccava la destinazione del palazzo. Dopo interlocuzioni con il presidente della Regione e i vertici dell’Asp, è stato predisposto un accordo che vieta la vendita ai beneficiari (Asp e Comune) e consente invece di ottenere un canone di affitto, mensile o annuale, da destinare integralmente alle cure e ai servizi per i malati. L’intesa è stata formalizzata ma necessita di essere resa esecutiva: è questo il passaggio tecnico-amministrativo ancora in corso.

L’avvocato Rocco precisa che la soluzione non punta a riaprire l’attività ospedaliera tradizionale dentro il palazzo — funzione che esisteva storicamente — ma a creare un “veicolo” finanziario che permetta di destinare risorse a iniziative sanitarie e assistenziali coerenti con il testamento. In pratica, la proprietà rimarrà vincolata; il bene sarà recuperato e affidato in gestione a un investitore privato sotto la supervisione della Fondazione, dell’Asp e del Comune.

I rappresentanti della famiglia Ferragamo hanno proposto di restaurare il palazzo per uso ricettivo di alto livello. L’idea indicata prevede la trasformazione in una struttura alberghiera di lusso con almeno sessanta camere, destinata ad attrarre turismo qualificato e valorizzare l’offerta ricettiva di Noto. Due stanze saranno riservate per la realizzazione di un museo dedicato alla famiglia Trigona di Cannicarao, a testimonianza dei legami storici tra l’immobile e la città. Per garantire la destinazione sociale dei proventi, sarà istituito un comitato di controllo composto da membri del Comune, dell’Asp e della Fondazione.

La proposta, se resa esecutiva, ha due obiettivi paralleli: restituire alla città un bene storico restaurato e generare risorse stabili per finanziare cure e servizi sanitari rivolti ai più deboli, in linea con il lascito originario. I prossimi passi formali comprendono l’esecuzione della convenzione già firmata, la definizione del contratto di affitto e l’avvio dei lavori di recupero a carico dell’investitore. La struttura di governance prevista dovrebbe assicurare che il canone sia effettivamente impiegato per attività sanitarie controllate dall’Asp e dal Comune.

